Ponticelli, torna a casa ubriaco e picchia moglie, figlia e figlio

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesione personale un 49enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato bloccato dai militari nella sua abitazione in via Al Chiaro di Luna mentre aggrediva la moglie, la figlia 20enne e il figlio 18enne: la violenza è scattata verosimilmente perché l’uomo era tornato a casa ubriaco. Era da un anno circa che le violenze andavano avanti ma nessuno aveva denunciato mai. L’arrestato è ora in carcere.