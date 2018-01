Ponticelli, nasconde in casa hashish e marijuana: arrestato

A Ponticelli i Carabinieri procedono a una perquisizione in casa e arrestano un uomo trovato con droghe e contante. Un 32enne di Ponticelli è stato arrestato dai Carabinieri di Volla per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 110 grammi di hashish, 34 grammi di marijuana e 120 euro dalla dubbia provenienza.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è ai domiciliari.