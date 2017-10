Ponticelli, 12 anni dopo la morte del piccolo Francesco poco o nulla è cambiato

Ad agosto vi raccontammo lo stato in cui versava l'area giochi intitolata a Francesco Paolillo, il bambino che a 14 anni, il 25 ottobre 2005, morì giocando nel cantiere (oggi posto sotto sequestro) in viale Carlo Miranda, a Ponticelli. Oggi Francesco avrebbe compiuto 26 anni. Nella memoria collettiva Francesco è un eroe: cadde nella tromba di un ascensore in costruzione per salvare un amico in difficoltà. La piccola area giochi che gli è stata intitolata, però, è abbandonata perché non bastano gli sforzi di Alessandro, il fratello di Francesco, a farla sopravvivere: ci vorrebbe manutenzione del verde, messa in sicurezza degli alberi, cose che spettano a chi il territorio lo amministra.



Oggi Francesco avrebbe compiuto 26 anni, dicevamo. Il cantiere dove il 14 anni morì oggi è ancora sotto sequestro, ciononostante resta accessibile: vi depositano rifiuti, le signore passeggiano lì con i propri animali domestici, alcuni bambini (che potrebbero giocare nell'area intitolata a Francesco, inaccessibile) trascorrono del tempo tra le dune e l'asfalto, tra il cemento e la polvere, rischiando di farsi male. Alessandro avrebbe voluto commemorare il fratello diversamente: "Dodici anni dopo avrei voluto dire che la morte di mio fratello era servita almeno a denunciare il totale abbandono in cui viviamo, qui a Ponticelli. Invece nemmeno questo, nemmeno un ricordo di Francesco da parte di chi amministra: sento la politica, le istituzioni, lontanissime, non solo da me, ma da questo territorio". A ricordare Francesco sono stati i bambini di viale Carlo Miranda, che questa mattina hanno scritto ed esposto questo cartello.