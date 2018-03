Ponticelli, rubati i computer dalla scuola "De Filippo"

Nella scuola "E. De Filippo" in via del Flauto Magico nel quartiere Ponticelli sono stati rubati computer dalle aule e dalla segreteria. A riportare la notizia è l'assessore comunale alla scuola, Annamaria Palmieri: "Già la scorsa settimana la stessa scuola aveva subito una effrazione in un altro plesso". L'assessore si dichiara "sconcertata e indignata. In quella scuola, presidio di legalità in un territorio difficile, abbiamo investito molto. Non cederemo al ricatto della violenza gratuita". L'assessore fa sapere che presto inizieranno i lavori per l'installazione di un sistema di videosorveglianza ma chiede alle forze dell'ordine di "agire con determinazione per individuare gli autori".