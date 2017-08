Ponticelli, residenti di via Carlo Miranda infuriati per una buca

Un lettore ci segnala una buca che, a Ponticelli, aspetta di essere riparata da oltre due anni. “Abbiamo segnalato la pericolosità più volte”, spiega Alessandro Paolillo, residente in zona, “ma finora è stato fatto poco”. La buca stradale in viale Carlo Miranda – in realtà un tombino sconnesso – è stato recintato ma rappresenta un pericolo: “Su questa strada le macchine corrono a forte velocità, e un ostacolo di questo tipo è anche difficilmente visibile”, racconta Paolillo. In allegato le foto fornite dal nostro lettore.