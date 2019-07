Ponte troppo vecchio: “Deviare i camion”

Potrebbe essere pericoloso il passaggio continuo dei camion sull'antico ponte di via Vecchia San Rocco. A farlo notare è stato il consigliere della terza municipalità Francesco Ruotolo che ha scritto al presidente Ivo Poggiani per far cambiare percorso ai mezzi pesanti.

Le richieste del consigliere

Secondo il consigliere è necessario effettuare un sopralluogo per stabilire se il ponte possa reggere al passaggio di mezzi pesanti. Il ponte è stato costruito nella seconda metà dell'800 e può reggere il passaggio di mezzi solo al di sotto delle 2,5 tonnellate. Il consigliere ha chiesto che i camion vengano obbligati a passare per viale dei Colli Aminei e via Nicolardi.