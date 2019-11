Ponte Sanità allagato: "Abbiamo rischiato l'acqua defluisse, serve manutenzione"

Fanno discutere le condizioni in cui si trovava ieri, causa maltempo, il ponte Maddalena Cerasuolo alla Sanità. Del tutto allagato per la pioggia battente – come testimoniano anche diversi video – ha generato preoccupazione nella cittadinanza.

Ciro Guida, consigliere della III Municipalità, è intervenuto sul tema nel corso della trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc.

"Ieri abbiamo rischiato che l'acqua defluisse giù dal Ponte della Sanità – ha dichiarato – C'è una mancanza di manutenzione, la mancanza dell'ordinario. È da tempo che chiediamo manutenzione su queste caditoie. Ci sono dei platani secolari sul ponte, che sono stati anche la causa dell'occlusione delle caditoie. Siamo sotto una morsa d'acqua a livello nazionale”.

“Tutti sottovalutiamo gli ambientalisti – ha proseguito Guida – questi sono i risultati. La risposta è più prevenzione e un piano straordinario. Abc si starà sicuramente preparando per strutturare svariati interventi sul territorio. Il Comune le ha consegnato solamente otto dipendenti. Non siamo pronti".