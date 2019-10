Pianura, via ai lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario

Questa mattina, come già annunciato nelle scorse settimane, sono partiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte ferroviario di Pianura.

"Abbiamo fortemente voluto questo intervento - spiega in una nota la Municipalità IX - che consentirà ad un'ampia fascia di cittadini di servirsi di questa struttura ideale per la sicurezza e la mobilità. Sarà fatto tutto il possibile per consegnare al territorio in tempi rapidi questo importante ponte che ormai era chiuso da anni".