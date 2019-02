"Il mio ragazzo mi ha lasciata nel giorno di San Valentino": 22enne tenta suicidio

Una giovane napoletana di 22 anni ha tentato il suicidio ieri, a Chiaiano. La ragazza ha raggiunto il ponte di via Emilio Scaglione e ha minacciato di lanciarsi perché era stata lasciata dal fidanzato nel giorno di San Valentino. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Capodimonte e i Vigili del Fuoco. In strada è stato posizionato il gonfiabile per attutire l'eventuale impatto. Una donna dell'Arma dei carabinieri ha raggiunto la 22enne, l'ha calmata e solo a quel punto alcuni militari l'hanno afferrata e allontanata dal precipizio. La ragazza è stata poi affidata ai sanitari del 118 per le cure necessarie.



Soddisfatto anche il Presidente Nazionale delle Guardie particolari giurate, Giuseppe Alviti, che plaude all'intervento dei carabinieri e chiede che il ponte sia messo in sicurezza e ristrutturato con barriere anti scavalcamento.