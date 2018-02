Rottura condotta regionale, manca l'acqua a Pompei e Terzigno

Gori comunica che a seguito della improvvisa rottura di una condotta regionale in località Vicinale Cangiani (Comune di Boscoreale) avvenuta stamattina, è stato necessario sospendere il flusso idrico per provvedere alla riparazione.

Questi i comuni interessati dalla sospensione:

POMPEI - mancanza d’acqua in via Civita Giuliana, via Grotta Parrella, via Nolana, via Andolfi e relative traverse, e abbassamenti di pressione sulla restante parte del territorio.

TERZIGNO - Mancanza d’acqua in via Alessandro Volta, via Aquini e relative traverse.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a partire dalle ore 8,00 di giovedì 22 febbraio.

Alla riapertura del flusso idrico - segnala Gori - potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.