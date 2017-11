Pompei, usava ambulanze con assicurazioni false per il servizio 118

Un'ambulanza con assicurazione falsificata, altre tre semplicemente senza. Lavorava in questo modo un'associazione di volontariato di Pompei durante manifestazioni pubbliche in cui era chiamata a intervenire. I poliziotti del commissariato locale sono intervenuti in Via Nolana, presso la sede legale dell'associazione.

Dai controlli è emerso che delle quattro ambulanze, una girava con assicurazione taroccata, mentre per le altre era scaduta da mesi, nonostante l'associazione continuasse a prestare servizio per il 118.

Il titolare dell'associazione, un uomo di 70 anni, è stato denunciato anche perché è stato appurato che aveva costruito enza autorizzazione un deposito per le ambulanze stesse e una casa in un'area verde di proprietà comunale.