Pomigliano, incidente stradale nella notte: muore un giovane

Un tremendo incidente stradale, avvenuto nel cuore della notte a Pomigliano d'Arco, tra via Alfa e via Terracciano, ha portato alla morte di due giovani, la cui identità non è ancora stata resa nota.Una Bmw con a bordo due cittadini dell'est Europa ha impattato contro una Fiat Punto in cui viaggiavano i tre ragazzi. Uno dei tre è morto, pare sul colpo, gli altri due sono feriti in maniera grave. Lo si apprende da Pomigliano Live. Secondo la prima ricostruzione, la Bmw viaggiava a 140 km orari su una strada cittadina. Autista e passeggero della Bmw sarebbero stati già iscritti nel registro degli indagati.



Sul posto le forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.