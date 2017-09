Cronaca Pomigliano d'arco / Via Nazionale delle Puglie

Pomigliano, corto circuito e incendio: un 70enne muore per asfissia

In via Nazionale delle Puglie sono intervenuti i Carabinieri di Pomigliano D'Arco: l'appartamento del pensionato era in fiamme, l'uomo era già morto per asfissia