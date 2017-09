Minaccia automobilista, arrestato parcheggiatore abusivo

Intimidito da un parcheggiatore abusivo. Paga e poi corre dai crabinieri a denunciarlo. Il fatto è accaduto a Pomigliano d'Arco e i militari dell'Arma sono intervenuti per arrestato il parcheggiatore, un 33enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo svolgeva la sua attività abusiva davanti a un parco pubblico. Secondo la ricostruzione, ha avvicinato un giovane chiedendogli 5 euro, ma il ragazzo non aveva intenzione di pagare e coccia è passato a parole pesanti: "Questa è zona mia. Qua comando io. Se non mi dai soldi mi prendo la macchina". Il giovane a quel punto si è sentito costretto a dargli i 5 euro per evitare guai.

Subito dopo il 33enne è stato bloccato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Castello di Cisterna.