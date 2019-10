Poliziotto ucciso a Trieste: la fiaccolata della Questura di Napoli (VIDEO E FOTO)

Sono centinaia i colleghi di Pierluigi Rotta che gli stanno rendendo omaggio in questi minuti all'esterno della Questura di Napoli a via Medina. Una fiaccolata all'esterno della sede napoletana a cui stanno partecipando tanti agenti e persone comuni che vogliono ricordare l'agente napoletano ucciso a Trieste.

(Video di Massimo Romano)

Alla presenza del questore, Alessandro Giuliano, è stata posta una corona di fiori in omaggio alle vittime. Le volanti napoletane stanno scortando la zona e sono pronte con le loro sirene a ricordare i caduti. Commossi i tanti colleghi delle vittime e ancora non riescono a capacitarsi di come sia potuta verificarsi una tragedia del genere.

"Non faremo più sconti a nessuno in particolare al legislatore - dice Felice Romano, segretario generale nazionale del Siulp - perché riteniamo che il miglior modo di commemorare i nostri defunti, sia quello di pensare ai vivi. In questo paese si è invertito l`onere della prova, ormai tutti sono innocenti fino a prova contraria tranne che per chi indossa l`uniforme.Questo ha condizionato troppo gli operatori delle forze di polizia a punto tale che anche l`utilizzo delle manette o delle fascette, sono diventate un problema. Quello che conta in questa vicenda è che in questo paese chi delinque ha la convinzione scontata della totale immunità, in questo paese non si va più in carcere. Non è possibile che chi rende un servizio debba subire queste violenze perché sa di essere impunito. Noi chiederemo al Parlamento di farsi carico di questo, abbiamo un`aggressione ogni 4 ore a chi indossa una uniforme, in paese civile questo non può accadere"

