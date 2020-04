Poliziotto ucciso, era rimasto ferito in un altro inseguimento a maggio

Pasquale Apicella, il poliziotto 36enne, morto durante un inseguimento ad una banda di criminali che aveva appena assaltato un bancomat in via Calata Capodichino, era già rimasto ferito durante un'altra rapina nel maggio scorso. Tale circostanza però non aveva influito sul suo lavoro. A ricordare l'accaduto con un post su Facebook un amico di Apicella, Luigi: "L'11 maggio dell’anno scorso mi inviasti questa foto sempre dovuto ad un incidente durante un inseguimento ed io ti dissi di fare attenzione e tu mi rispondesti che era il tuo mestiere....... un vero uomo un vero padre non meritavi un destino del genere fratello ti porterò sempre nel mio cuore rip Linù, un vero eroe, le mie più sentite condoglianze alla famiglia Apicella".

Flash mob e indagini

Oggi i colleghi dell'agente daranno vita ad un flash mob davanti alla Questura in ricordo di Apicella. Intanto soono stati rintracciati e fermati ieri sera gli altri due componenti della banda coinvolta nell'incidente in cui la scorsa notte a Capodichino ha perso la vita l'agente di polizia scelto Pasquale Apicella. Si aggiungono ai due uomini di 27 e 40 anni residenti nel campo nomadi di Giugliano,arrestati invece subito dopo lo speronamento della vettura dell'agente.. A questi sono stati contestati i reati di omicidio volontario, lesioni personali dolose, tentativo di rapina aggravata e ricettazione.

Il video

Un video, girato da un appartamento poco distante dal luogo della tragedia, mostra l'arrivo dei soccorsi e il personale del 118 intento ad estrarre il giovane agente deceduto dalle lamiere. Le immagini.

Cordoglio dopo il decesso

"Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell'Agente scelto di P.S. Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli. Nell'esprimere a lei ealla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all'Assistente Capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell'intervento, gli auguri di pronto ristabilimento". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli.

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell’agente scelto. "In giornate che vedono impegnate le Forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del Coronavirus la Polizia di Stato continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo", spiega Gabrielli. Il Capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’Assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito.

"Siamo vicini alla famiglia", è il commento a caldo del questore Alessandro Giuliano.

"Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente Pasquale Apicella rimasto ucciso mentre svolgeva il suo lavoro durante l’inseguimento di alcuni malviventi a Napoli. A nome mio e della Camera dei deputati desidero esprimere cordoglio e vicinanza ai suoi cari e alla Polizia di Stato. Un augurio di pronta guarigione all’agente rimasto ferito", scrive in una nota Roberto Fico.

"Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a Napoli, mentre cercava di sventare una rapina. Siamo vicini al corpo della Polizia e a tutte le forze dell’ordine che lavorano per la nostra sicurezza e, in queste settimane, contribuiscono in maniera determinante a garantire l’applicazione delle misure a tutela della salute pubblica. Il nostro cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai due figli di Apicella, un servitore dello Stato. L'augurio di una pronta guarigione per l'altro agente rimasto ferito", afferma Vincenzo De Luca.

"Esprimo il più profondo cordoglio, a nome della Città, alla famiglia dell'agente scelto ucciso ed a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno sono impegnati con professionalità e sacrificio nella prevenzione e repressione del crimine. Al poliziotto ferito vanno gli auguri di una pronta guarigione", dichiara il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris.

“Sentimenti di profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca”, lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia dell’accaduto.

Tofalo esprime “solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato”, augurando “una pronta guarigione al collega ferito”.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, esprime al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il suo personale, profondo cordoglio e quello di tutti i Finanzieri per la tragica morte dell'Agente della Polizia di Stato durante l'inseguimento di alcuni malviventi a Napoli. Analogo sentimento di cordoglio il Comandante Generale rivolge ai familiari dell'Agente scomparso e formula gli auguri di pronta guarigione all'altro componente della Volante rimasto ferito.

"Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due giovani rom che non si sono fermati, investendo l'auto della pattuglia. Immagini devastanti, che fanno male al cuore. Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti!". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega. "Una preghiera per l'agente scelto Pasquale Apicella, un abbraccio commosso ai suoi cari e all'intera Polizia di Stato", aggiunge.

CORAGGIOSO COME UN LEONE: LASCIA LA MOGLIE E DUE FIGLI