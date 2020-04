Poliziotto ucciso, il sindacato: “Parteciperemo in massa al funerale. La nostra autocertificazione è la divisa”

"Non vogliamo che la morte del collega Pasquale Apicella, caduto nello svolgimento del proprio dovere, rimanesse solo nei ricordi di cerimonie e medaglie al valore. No, in questo specifico momento, diciamo no: e adesso basta. Per noi poliziotti di qualunque parte d'Italia il collega assassinato a Napoli per sventare un furto era un fratello, un 'parente', per restare al linguaggio del presidente Conte e della sua irrispettosa task force di esperti inconcludenti''. Così il segretario generale del sindacato di Polizia, Mosap, Fabio Conestà sulla morte dell'agente Pasquale Apicella avvenuta questa notte a Napoli.

Conestà è critico anche verso l'Amministrazione che, in ottemperanza ai Dpcm per l'emergenza Covid19 ''permette solo un esiguo numero di colleghi per gli ultimi saluti a Pasquale, ovvero un funerale con pochissime persone. Noi vogliamo partecipare in massa ai funerali. Altro che divieti. La nostra autocertificazione è la divisa che indossiamo con orgoglio e dolore che sarà bagnata dalle nostre lacrime. Si assiste - continua Conestà - a provvedimenti che scuotono gli animi dei cittadini, come ad esempio mandare a casa i condannati al 41 bis. Il Mosap si costituirà parte civile per devolvere alla famiglia quanto stabiliranno i giudici''.