Malore sul campo di calcio per un 13enne: salvato da un poliziotto fuori servizio

Quando uno dei piccoli calciatori in campo si è accasciato al suolo non ha perso un attimo di tempo e l'ha soccorso usando il defibrillatore. Un poliziotto fuori servizio del quarto Reparto mobile di Napoli ha salvato la vita ad un ragazzino di 13 anni durante una partita di calcio a Marano di Napoli. Il vice sovrintendente della polizia è intervenuto per soccorrere il giovane calciatore colto da malore. Dopo aver chiamato il 118, si è immediatamente accorto che la situazione era grave ed ha deciso di utilizzare il defibrillatore in dotazione al complesso sportivo “Nuovo Grillo”, dove si stava giocando la partita Asd Lanzaro contro l'Asd Ciro Caruso del campionato “giovanissimi regionali”.

Una scelta che ha salvato la vita al piccolo che è stato poi ricoverato nell'ospedale Santobono di Napoli. L'agente ha potuto effettuare la manovra grazie alla preparazione acquisita in servizio ed in particolare al corso Bls-d a cui si sono dedicati 165 operatori di polizia dello stesso reparto durante i nove corsi organizzati finora. Sono in tutto 363 i poliziotti abilitati all'utilizzo del defibrillatore e del primo soccorso in tutta la regione. L'agente era sul campo per seguire la partita del figlio di 14 anni.