Poliziotto violento: la procura di Napoli apre fascicolo

Non poteva essere altrimenti ed a poche ore dalla diffusione online del video, la procura di Napoli ha aperto un fascicolo sui fatti che riguardano i due agenti, uno dei quali ha picchiato un fattorino. Le immagini inequivocabili sono alla base dell'inchiesta per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e falso. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Sergio Amato e l'inchiesta è coordinata dal procuratore Giovanni Melillo. È stato già ascoltato il giovane garzone di una pizzeria che ha dato la propria versione dei fatti.

Ai magistrati ha detto di non essersi fermato perché guidava uno scooter senza casco ed aveva paura di essere multato. Il giovane non ha presentato querela contro gli agenti e per questo motivo verranno esclusi i reati di percosse ed ingiurie procedibili sono dopo una querela della persona offesa. La procura analizzerà anche la relazione di servizio redatta dai due agenti dopo il fatto e prima che le immagini fossero diffuse in rete. Eventuali discrepanze verranno punite proprio dall'ipotesi di reato di falso in atto pubblico.