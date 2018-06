Poliziotto libero dal servizio arresta minore autore di un furto in appartamento

Oggi pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato “Decumani” hanno arrestato N.G. 16enne, nato in Romania, per il reato di tentato furto. Questa mattina, un poliziotto libero dal servizio, mentre stava percorrendo via Benedetto Cairoli, angolo via S. Antonio Abate, è stato subito allertato da un 30enne, ucraino, il quale gridava indicando un uomo ed una donna di etnia rom quali autori di un tentato furto presso la propria abitazione.

L’agente, visto che i due fuggitivi si erano divisi, ha rincorso e poi bloccato, dopo una breve resistenza, il giovane ragazzo. Dal controllo effettuato dai poliziotti presso l’abitazione del cittadino ucraino, che al momento del tentato furto stava riposando nella camera da letto, sono stati accertati chiari segni di effrazione e forzatura sulla porta d’ingresso. Il 16enne, su disposizione del Tribunale dei Minori, è stato accompagnato presso il centro di Prima accoglienza dei Colli Aminei.