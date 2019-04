Poliziotto libero dal servizio arresta ladro d'auto

Stanotte gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e della squadra Volanti hanno arrestato un 39enne con precedenti penali, per i reati di rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto d’armi atti ad offendere. Un poliziotto, libero dal servizio, mentre stava percorrendo via Jannelli, ha visto un uomo rompere un vetro di una vettura parcheggiata e portare via degli oggetti dal suo interno.

L'arresto

L'agente si è subito qualificato ma il ladro, mostrando un coltello, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, si è avventato contro di lui con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione, il 39enne è stato bloccato anche grazie agli agenti della volante allertata e giunta dopo pochi istanti. Dal controllo è stato rinvenuto, all’interno di una tasca della felpa del 39enne, un estrattore in acciaio per stereo da plancia, un chiavino e un tesserino della Croce Rossa Italiana, prelevato dall’interno dell’auto. Il ladro è stato arrestato e questa mattina sarà giudicato con rito per direttissima.