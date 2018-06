Loreto Mare, detenuto fugge durante una visita: poliziotto lo insegue e precipita nel vuoto

L'inseguimento, tra un detenuto ed un agente della polizia penitenziaria, è avvenuto tra i corridoi dell'ospedale Loreto Mare. Il primo era lì per una visita, quando si è divincolato ed ha iniziato la sua fuga.

Al termine della corsa, il detenuto ha provato a scavalcare un terrazzamento al primo piano. L'agente lo ha seguito, ma mentre il primo è riuscito nel suo intento, questi è precipitato nel cortile interno rimanendo ferito.

Mentre il fuggitivo è stato bloccato da altri agenti della polizia penitenziaria, quello che lo inseguiva era incastrato in un'intercapedine: per recuperarlo e metterlo in salvo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.