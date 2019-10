Commozione e saluti ufficiali per le salme di Matteo Demengo e Pierluigi Rotta, i due agenti di polizia uccisi in una sparatoria a Trieste. Dopo i funerali di Sato, i due ferestri sono stati trasportati a in aereo a Ciampino. Venerdì, alle 10 è previsto il funerale di Pierluigi Rotta nella sua città natale: Pozzuoli.