Poliziotto ucciso a Trieste: l'omaggio della Municipale a Pozzuoli

Tributo della polizia municipale di Pozzuoli all'agente Pierluigi Rotta, originario della città flegrea, ucciso nella sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste. Sei auto dei vigili urbani hanno sostato in via Dicearchia davanti al locale commissariato di polizia a sirene spiegate per circa un minuto: i poliziotti presenti nel commissariato sono usciti all'esterno mettendosi sull'attenti.

Nel commissariato di polizia di Pozzuoli ha lavorato per anni il padre di Pierluigi Rotta, anch'egli poliziotto. Alle 19 si terrà una fiaccolata davanti alla Questura di Napoli, in via Medina, organizzata da diversi sindacati della Polizia di Stato. I funerali verranno invece celebrati a Lago Patria dai vescovi sia di Aversa che di Pozzuoli.

