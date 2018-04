"Scurnacchiat'!": a Napoli due poliziotti picchiano un ragazzino (VIDEO)

Un filmato di pochi secondi sta facendo il giro dei social network in queste ore. Nel video si vedono e si sentono due poliziotti napoletani che colpiscono più volte un ragazzino, offendendolo ripetutamente. Uno dei due poliziotti sputa addosso al giovane. Non si conoscono gli antefatti, ma naturalmente il video sta facendo discutere. A tal proposito, in redazione è giunta una nota stampa della Questura napoletana.



Si legge: "In riferimento al video diventato virale, in cui viene ripresa la scena di due agenti motocilisti della Questura di Napoli, che, attuando comportamenti sicuramente censurabili dal punto divista deontologico, appaiono percuotere un cittadino nel corso di un controllo di polizia, il Questore di Napoli assicura che saranno operati rigorosi accertamenti ai fini della valutazione di pertinenti responsabilità disciplinari ed eventualmente anche di carattere penale. Il Questore di Napoli tiene ad evidenziare che comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante ed impegnativa attività di Polizia che la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini di quest’ufficio svolgono diuturnamente al servizio delle comunità locali".