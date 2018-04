Poliziotti malmenano il ragazzino, Borrelli: "Accertare subito le responsabilità"

Continua a suscitare reazioni il video diventato virale in cui due poliziotti malmenano e offendono un ragazzino. Dopo la reazione del Questore De Iesu, arriva la nota diffusa dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Ha fatto bene il Questore di Napoli, Antonio De Iesu, ad aprire un'inchiesta sull'episodio dei due poliziotti motociclisti ripresi in un video, diventato virale, mentre insultano e malmenano un giovane appena fermato", dichiara il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, con il conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Occorre accertare la dinamica dei fatti e i motivi di tanta violenza prendendo severi provvedimenti nei confronti dei responsabili di questo episodio, nel caso in cui fosse confermato quello che appare un atto di violenza gratuita, che non fa onore alla Polizia di Stato", dice Borrelli.