Schiaffi e offese al ragazzino, il Questore allontana dalla strada i due poliziotti

Sortisce i primi effetti il video diventato virale che ritrae due poliziotti napoletani intenti a offendere e malmenare un giovane. I due poliziotti protagonisti del video "sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi": lo afferma il questore di Napoli Antonio De Iesu in una dichiarazione rilasciata all'Ansa. Sulla vicenda è ancora in corso un'indagine della Procura, intanto i due poliziotti sono stati allontanati dal servizio in strada in attesa di chiarimenti.



"La procedura disciplinare ha i suoi tempi", ha aggiunto De Iesu.