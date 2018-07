Offende e colpisce due poliziotti: arrestato 38enne

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato un 38enne, per il reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel tardo pomeriggio il 38enne si è presentato presso il Commissariato per ritirare una copia della denuncia ma gli agenti gli hanno spiegato che l’ufficio era chiuso, invitandolo per l’indomani. A questo punto il giovane ha cominciato ad agitarsi e per citofono ha cominciato a proferire parole offensive verso gli agenti e verso la Polizia. All’interno del cortile, senza motivo ha colpito più volte uno degli agenti e subito dopo un altro. I poliziotti sono riusciti a bloccare l’aggressore che è stato arrestato in attesa del processo per direttissima. I due poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.