La polizia salva un labrador chiuso in un'automobile | VIDEO

Su segnalazione di alcuni cittadini, la polizia è intervenuta a Napoli per soccorrere un cane di razza labrador che era stato lasciato per ore chiuso in un'automobile, sotto al sole. All'arrivo degli agenti, il cane si mostrava evidentemente provato e disidratato.

I poliziotti hanno rotto un finestrino con un manganello e dopo aver rimosso tutti i pezzi di vetro hanno fatto uscire l'animale, che li ha rimepiti di feste ed attenzioni. Il labrador è stato nutrito e idratato e poi affidato alle cure dell'Asl Napoli 1, mentre i titolari della vettura sono stati denunciati per abbandono di animale.