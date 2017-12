Piazza Sanità, i poliziotti scoprono due pistole nel vano dei contatori

Nel corso dei predisposti servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Rione Sanità, gli agenti della sezione Volanti hanno rinvenuto e sequestrato due pistole in metallo, una del tipo semiautomatico, di marca Bruni modello FS 92 ed una a tamburo, calibro 380 modello Olympic 38, perfette imitazioni di quelle autentiche, entrambe sprovviste del tappo rosso. La pistola del tipo semiautomatico era corredata di caricatore, ma priva di cartucce. Il rinvenimento è stato effettuato dai poliziotti in uno stabile condominiale in Piazza Sanità, all’interno di un vano per il contatore dell’energia elettrica, posto nell’androne.