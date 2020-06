Caos a piazza Bellini, poliziotti insultati e minacciati durante i controlli

Parapiglia in serata a piazza Bellini durante le "ore calde" della movida del centro storico. Operatori della Polizia di Stato, giunti sul posto, nell'identificare alcune persone in piazza Bellini, sono stati insultati, accerchiati e minacciati da numerose persone, come denunciato in una nota dalla Questura di Napoli.

Gli agenti hanno riportato contusioni e le stesse auto di servizio sono state danneggiate. Il Questore di Napoli : "Gli operatori delle Volanti hanno gestito la situazione con equilibrio, a fronte di un inaccettabile comportamento aggressivo e minaccioso di decine di persone. Verrano svolte indagini per individuare i responsabili di queste condotte".

Il caos sarebbe nato dopo la richiesta durante i controlli degli agenti dei documenti per tre persone ferme in un'auto. Due dei tre identificati mostrano il documento. Uno non li ha. Le forze dell'ordine all'ennesima richiesta vana di farsi consegnare il documento sono state insultate da alcune persone presenti in piazza.