Polizia Penitenziaria: "In Campania mancano 600 agenti"

"In Campania mancano 600 agenti penitenziari, 350 tra Poggioreale e Secondigliano, e continuano le aggressioni al personale. La situazione è insostenibile: chiediamo le condizioni per lavorare in sicurezza". Queste le parole di Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp.

All'interno delle strutture, suicidi e atti di autolesionismo. A fine agosto, poi, l'ultima aggressione a Napoli: due agenti sono finiti in ospedale, colpiti da un detenuto con una rudimentale arma costruita con manici di scopa. "Siamo stufi di una politica assente, sorda ai nostri costanti richiami ed appelli, e di una Amministrazione Penitenziaria silente ed incapace di gestire e risolvere le continue criticità".