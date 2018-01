"Alto impatto" della Polizia nel Parco Verde di Caivano: blitz all'alba

Dopo l'enorme eco mediatica ottenuta dal servizio girato nel Parco Verde di Caivano e andato in onda durante Striscia la Notizia, firmato da Vittorio Brumotti, in molti hanno chiesto risposte in termini di sicurezza nel quartiere/piazza di spaccio alle porte di Napoli. E questa mattina, alle prime luci dell'alba, è scattato il blitz, l'operazione "Alto Impatto" che qualche mese fa riguardò anche Scampia. I poliziotti sono al lavoro, nel Parco Verde, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e stanno effettuando numerose perquisizioni.



Arrivano notizie dei primi quattro arresti. Una piazza di spaccio era nascosta all'interno di un palazzo, per accedere era richiesto un codice segreto.Seguiranno aggiornamenti.