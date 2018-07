Polizia municipale in rivolta: "Situazione critica e istituzioni assenti"

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil-Uil Fpl, in una lettera al prefetto, al sindaco di Napoli e al ministro dell'Interno Matteo Salvini, denunciano le "criticità della polizia locale di Napoli, un corpo gestito male e in grande affanno". I segretari metropolitani e regionali generali e di comparto nella missiva spiegano di aver più volte "chiesto alla parte pubblica del Comune di Napoli e all'attuale comandante del corpo della Polizia Locale di aprire un serrato confronto", ma "allo stato a nessuno sembra importare". Le sigle sindacali lamentano "una latitanza completa delle istituzioni preposte a garantire sicurezza dei cittadini, rispetto delle legalità sul territorio, stato psico-fisico degli appartenenti al corpo".

La richiesta è soprattutto una "riforma della polizia locale che definisca con nettezza ruolo e funzioni, apprestando al personale, le tutele, i diritti e le garanzie previste per le altre forze dell'ordine, dall'altro l'intollerabile situazione di subire la cronica mancanza di uomini e mezzi, la scarsa formazione in tema di protocolli operativi, l'incompleta fornitura a tutto il personale di dispositivi di sicurezza individuali, e altri strumenti di difesa, la mancanza di un turno programmato".

La polizia municipale lamenta "una serie di carenze che sopportano da anni gli operatori della polizia locale di Napoli tra le quali risaltano, il sottorganico pauroso di oltre 1000 uomini cui sopperiscono i pochi operativi rimasti in strada, considerando che oltre un terzo delle forza disponibile è impiegato in servizi interni o altri servizi di cui si ignora addirittura l'impiego, basti pensare che solo presso la Direzione generale di palazzo San Giacomo sono impegnati 4 uomini della Polizia Locale, due ufficiali e due istruttori di vigilanza, sottratti ai loro compiti d'istituto, mentre potrebbero essere impegnati in sezioni operative data la esagerata carenza di personale cui si deve far fronte, la mancata dotazione di radiotrasmittenti, e un adeguato ponte radio di collegamento, entrambi strumenti indispensabili, per garantire, sia la sicurezza dei lavoratori, sia per garantire alla cittadinanza un servizio efficace ed efficiente, la mancanza di dispositivi di sicurezza, la fornitura di tablet per l'accertamento delle infrazioni i quali hanno manifestamente tradito la loro funzione, cioè quella di recuperare risorse del personale". E ancora "la mancata regolamentazione di personale ultrasessantenne all'impiego dei servizi su strada, l'assurda mancanza di un turno programmato caso unico in Italia, che sottopone gli operatori ad uno stress aggiuntivo non potendo programmare nulla della propria sfera privata, carenza di strumenti e mezzi operativi. La lotta che pochi uomini sforniti di mezzi adeguati e sottoposti a incivili turni di lavoro, ingaggiano quotidianamente con fenomeni diffusi di malaffare, abusivismo, reati ambientali e criminalità diffusa basti pensare al fenomeno nefando delle cosiddette stese solo a mò di esempio, è davvero encomiabile, pertanto davvero risultano incomprensibili e irreali attacchi alla Polizia Locale di Napoli che sembrano ingenerosamente colpire i pochi che con grande dignità e spirito di sacrificio difendono la dignità e il ruolo del corpo della Polizia Locale che merita di essere organizzato e gestito in modo totalmente diverso a cominciare dalla istituzione di regole certe e trasparenza che allo stato sono meteore".

Per questo – conclude la missiva – "nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, con spirito costruttivo e collaborativo, nell'interesse anzitutto della collettività e poi quello dei lavoratori, onde rendere più sicuro il contesto del vivere cittadino", i sindacati "chiedono un intervento in merito e l'apertura di un tavolo di confronto sindacale affinché le criticità e le problematiche suindicate possano essere affrontate e risolte".