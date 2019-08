Polizia municipale: "Più controlli nelle zone turistiche"

Controlli intensificati nella zona di piazza Garibaldi, nelle strade a forte vocazione turistica e in quelle dello shopping. Straordinari di Ferragosto per la polizia municipale di Napoli. Il comandante dei vigili urbani partenopei, Ciro Esposito, ha accolto il sindaco Luigi de Magistris per il tradizionale saluto di chiusura anno. Dal centro operativo di via De Giaxa, il primo cittadino ha salutato via radio le pattuglie in strada. "La nostra attenzione non si limita alle zone turistiche" ha assicurato il comandante Esposito.