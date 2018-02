Polizia locale, stretta sugli autotrasportatori: sanzioni per oltre 6mila euro

Nell'ultima settimana le attività del reparto Motociclisti della Polizia Locale di Napoli si sono concentrate soprattutto su due fronti: i controlli sull'autotrasporto e la repressione delle violazioni alla guida di veicoli a due ruote. Sul primo versante si segnala una stretta sul trasporto merci, in particolare sulle direttrici di traffico internazionale e sul trasporto scolastico. Le violazioni accertate hanno riguardato i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento, l'esercizio abusivo di servizio NCC, il trasporto di passeggeri in sovrannumero, la circolazione con veicolo sospeso e la guida con carta di circolazione ritirata. Sono stati accertati inoltre, due casi di trasporto merci internazionale irregolare con applicazionre di sanzioni per oltre € 6000 e fermo amministrativo di un autoarticolato slovacco per tre mesi.

Per quanto concerne i controlli sui veicoli a due ruote, sono stati applicati 18 sequestri e 14 fermi amministrativi, con sequestro dei veicoli ai trasgressori. Infine il personale del reparto ha fornito il consueto supporto agli ausiliari della sosta dell'ANM, favorendo l'accertamento di circa 800 violazioni della sosta.