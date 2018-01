La polizia locale controlla i minorenni: trovati coltelli e droga

Serrati i controlli nel fine settimana effettuati dalla Polizia Locale di Napoli dalle Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale e Tutela Emergenze Sociali e Minori, coordinate dai Cap​ita​ni De Martino e Cortese, con particolare attenzione alle zone della movida e nella zona collinare della città.

Il personale dell'Investigativa Centrale, impegnato nel quartiere Chiaia ha individuato, all'interno della Villa Comunale, un gruppo di circa dieci ragazzi di giovanissima età, i quali alla vista degli agenti si sono dati alla fuga abbandonando un coltello con una lama di dieci cm ed un tirapugni sottoposti a sequestro. Nella zona dei baretti gli agenti hanno anche verbalizzato 18 parcheggiatori abusivi, sequestrando un totale di 270,00 euro.

Le attività di controllo della U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno interessato la zona del Vomero, soprattutto nelle immediate vicinanze delle stazioni della metropolitana. Sono stati controllati 27 minori e quattro stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish).

Nonostante la tarda ora, sono stati contattati i genitori a cui sono stati riaffidati. Nella circostanza tutti i genitori hanno espresso il proprio compiacimento per l'attività svolta, ringraziando gli agenti per il loro operato e per averli informati circa la condotta dei figli. I minori e i loro genitori saranno segnalati sia alla Prefettura di Napoli, per eventuali provvedimenti sia al Tribunale dei Minorenni.