Polizia locale in zona 'movida': sequestrato il dehors di un noto ristorante

Gli agenti della Polizia Locale di Chiaia hanno sottoposto a sequestro penale in piazza dei Martiri una superficie di 27 metri quadri, occupata abusivamente dai gestori di un ristorante con tavolini, sedie, ombrelloni e delimitata da teli in pvc verticali sorretti da sostegni metallici. La stessa area era stato oggetto di sequestro a dicembre. La reiterazione di tale comportamento ha generato il nuovo sequestro dell’area e la denuncia all’Autorità Giudiziaria anche per aver realizzato il manufatto su suolo pubblico ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sempre durante la notte si è monitorata la zona dei baretti di Chiaia e una paninoteca da asporto in via Bisignano è stata verbalizzata con una sanzione di 500 euro per non aver pulito a chiusura di esercizio l’area antistante il locale. Altra pizzetteria in Vico Belledonne è stata verbalizzata per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con panche e sgabelli intralciando la circolazione veicolare e pedonale. Inoltre gli Agenti hanno intercettato tre motoveicoli sprovvisti di assicurazione che accedevano all’area dei baretti in senso di marcia contrario ed alla guida c’erano tre minorenni. I ragazzi sono stati affidati ai genitori giunti sul posto ed i motorini sottoposti a sequestro. Inoltre in via Carducci, via San Pasquale, piazza Amedeo e Riviera di Chiaia sono stati elevati 5 verbali a carico di parcheggiatori abusivi e 189 verbali per la sosta.

Nella zona del Vomero in via Aniello Falcone sono stati elevati 123 verbali per varie violazioni al Codice della Strada. In via Cilea, nei pressi di una nota paninoteca oggetto di numerosi esposti, sono stati elevati 103 verbali per sosta irregolare. Inoltre sono stati controllati e verbalizzati 3 venditori di fiori in zona Via M. Fiore e Piazza Medaglie D’Oro, gli stessi risultavano totalmente abusivi pertanto venivano sanzionati amministrativamente per la mancanza di autorizzazione amministrativa e la merce sequestrata.