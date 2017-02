Stampa spagnola: "Presunta lite tra Maradona e la compagna. Polizia in hotel"

La Policia Nacional si sarebbe presentata questa mattina presso l'hotel di Madrid dove alloggia Diego Armando Maradona, per una presunta lite tra il fuoriclasse argentino e la compagna Rocio Oliva. A scriverlo sono Cadena Ser e Abc.es.

Secondo i due media spagnoli, intorno alle 8,30 Rocio avrebbe contattato la reception dell'albergo per segnalare un litigio in atto con il 'Pibe de Oro'. Il personale dell'albergo avrebbe immediatamente avvertito le forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno constatato come la donna non ritenesse necessario denunciare l'accaduto, spiegando che si era trattato solamente di una accesa discussione.

La Polizia - si legge su Abc - è rimasta nell'hotel per altre due ore, senza riscontrare alcun problema.