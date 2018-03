Incendio nel Polifunzionale di Soccavo, il presidente della IX municipalità: "Trovati tre inneschi"

Un intero piano del Polifunzionale di Soccavo-Pianura è andato a fuoco ieri sera, in seguito a un incendio sviluppatosi in modo improvviso e su cui si sta ancora indagando. Nei locali andati a fuoco era accatastato materiale di risulta: l'intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse ai piani superiori.



A NapoliToday il Presidente della IX municipalità, l'avvocato Lorenzo Giannalavigna, conferma la natura dolosa dell'incendio: "I tecnici e i vigili hanno individuato tre inneschi che avrebbero causato l'incendio. Ma frenerei gli allarmismi. Il Polifunzionale non è stato distrutto e l'incendio è stato di modeste proporzioni. Sono stati danneggiati 50 metri di tubature di plastica. Voglio rassicurare i cittadini: oggi gli uffici presenti nella struttura hanno lavorato normalmente. L'unico problema è relativo a una scala di collegamento, interessata dall'incendio, che ora presenta lievissimi problemi di stabilità. Diamo tempo ai tecnici di stabilire le cause e scoprire i mandanti", conclude il presidente della IX municipalità Lorenzo Giannalavigna.