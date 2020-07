Policlinico Vanvitelli, il Padiglione 3 è finalmente Covid-free: dimessa l'ultima paziente

Buone notizie dal Policlinico Vanvitelli: il Padiglione 3 del Complesso di Cappella Cangiani dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli sarà finalmente da oggi Covid-free.

Il professore Nicola Coppola, Direttore dell’UOC Malattie Infettive, dimetterà in giornata l’ultima degli oltre 50 pazienti Covid-19 gestiti da marzo ad oggi. La struttura contava su 25 posti letto dedicati all’assistenza di pazienti Covid-19, con medici e personale sanitario specializzato.

"Protagonista dei lunghi mesi di lotta, un Gruppo Multidisciplinare composto da giovani medici infettivologi, pneumologi e cardiologi, oltre al personale infermieristico e socio-sanitario", fanno sapere dal Policlinico.

“Desidero ringraziare tutto il personale, medico, infermieristico per l’instancabile assistenza offerta, fondamentale per contrastare l’emergenza", sono state le parole del Direttore generale del Policlinico, Antonio Giordano. “Oggi - spiega invece il professore Nicola Coppola - raggiungiamo un traguardo importante. L’ultima dimissione non deve però farci abbassare la guardia, anzi. Sono stati mesi difficili durante i quali la sinergia e il lavoro di squadra hanno prodotto risultati importanti. Abbiamo seguito circa 50 persone con quadri clinici anche importanti. Ora ci vuole prudenza”.