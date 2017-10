Berlusconi: «Il film su di me? Spero non sia un attacco politico»

Non tardano ad arrivare le prime polemiche sul nuovo film di Paolo Sorrentino che racconterà la storia di Silvio Berlusconi. È proprio l'ex premier ad innescarne le prime a margine di una conferenza stampa con il governatore della Lombardia, Roberto Maroni. Berlusconi ha raccontato ai giornalisti di essere preoccupato su quale sarà il risultato finale basandosi su alcune indiscrezioni che è riuscito a carpire dai primi giorni di riprese.

Quando i cronisti gli hanno chiesto se si rivedeva in Toni Servillo, truccato per somigliargli il più possibile, Berlusconi è partito all'attacco. «Mi sono giunte strane voci sul film di Sorrentino. Spero non sia un'aggressione politica e nei miei confronti». Una dichiarazione senza mezzi termini da chi non si aspetta che il regista napoletano sia tenero nel raccontare le vicende di una vita segnata da tanti successi ed altrettanti scandali e voci infamanti.