Buone speranze per Marcin, lo smemorato clochard polacco soccorso a Grumo Nevano

Marcin, l'uomo di circa 50 anni, clochard di Grumo Nevano, potrebbe essere stato identificato e riabbracciare presto i suoi familiari. Diversi appelli sono stati lanciati anche dalla trasmissione Rai 'Chi l'ha visto', che ha chiesto al pubblico informazioni sull'uomo polacco. Il nome, Marcin, è l'unica generalità che l'uomo è stato in grado di riferire. La scorsa settimana i poliziotti municipali di Grumo l'hanno soccorso e accompagnato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, considerate le sue precarie condizioni di salute e d'igiene. In stretto contatto con il Consolato polacco e la trasmissione Chi l'ha visto, il comandante della municipale di Grumo, Luigi Chiacchio, ha provato a scoprire familiari o amici dell'uomo.



"Avevamo il dovere civico di intervenire, per aiutare un essere umano in grosse difficoltà", ha detto il sindaco di Grumo Carmine D'Aponte. Una signora di Udine, dopo aver visto l'appello durante la trasmissione Chi l'ha visto, ha dichiarato di conoscere i familiari dell'uomo e di essere in grado di avvertirli. Marcin potrebbe ben presto cominciare una nuova vita.