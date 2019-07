"Poggioreale è una struttura non adatta alla detenzione": la visita della deputata Sportiello

"Oggi sono stata per un’ispezione parlamentare alla Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli, a seguito di due suicidi di due detenuti e di una morte naturale avvenuti negli ultimi tre giorni. Una rivolta era scoppiata a metà giugno interessando il padiglione Salerno": lo dichiara Gilda Sportiello, deputata del Movimento cinque Stelle, elemento della Commissione Affari Sociali della Camera.

"Non è accettabile che in una società civile fatti come questi accadano nell’indifferenza generale. La visita conferma che il carcere di Poggioreale è una struttura penitenziaria incompatibile con la detenzione", aggiunge Sportiello. "Abbiamo trovato il carcere con più di 2300 detenuti, celle con nove o sette detenuti, con condizioni igieniche ai limiti della decenza, con il personale sanitario al di sotto all’effettiva necessità della popolazione carceraria. Detenuti in attesa di visite specialistiche da mesi: sono queste condizioni che determinano le tragedie di questi giorni", continua Sportiello.

"Al Governo chiederemo la piena disponibilità dei fondi già stanziati per la ristrutturazione delle strutture edilizie del carcere di Poggioreale. E’ una battaglia di civiltà, a difesa dei più deboli, che non intendiamo far passare sotto silenzio", conclude la deputata pentastellata.