Uomo arrestato per violenza su moglie e figlia: era già stato allontanato da casa

Un 62enne napoletano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Poggioreale di Napoli. L'uomo era già sottoposto alla misura dell'allontanamento da casa perché responsabile di maltrattamenti in famiglia, ma nonostante il divieto ha continuato a usare violenza contro la moglie e la figlia, in almeno quattro circostanze. L'uomo, per il suo atteggiamento violento, era già stato allontanato da casa nel settembre scorso. Il 16 novembre non riuscendo ad entrare nell'abitazione, ha danneggiato l'autovettura della figlia parcheggiata sotto casa. Il Gip del tribunale di Napoli, a seguito delle varie segnalazioni per gli interventi effettuati dalla polizia per difendere le donne, ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodia in carcere.