Poggiomarino, il ladro d'auto sorpreso picchia il proprietario: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 19enne ucraino già noto alle forze dell'ordine, residente a Poggiomarino. Gli operanti l’hanno bloccato subito dopo l’aggressione a calci e pugni a un 33enne del posto che lo aveva sorpreso intento a forzare la sua auto parcheggiata su via Saporito. La vittima è stata portata per cure all’ospedale di Boscotrecase ove i medici hanno diagnosticato contusioni a una mano e una spalla ed escoriazioni a un ginocchio e all’anca guaribili in 5 giorni.

L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.