Rischi idrogeologici, Ortolani: "Con i pluviometri potremmo salvare vite umane"

Franco Ortolani, geologo, docente universitario, da sempre impegnato per la prevenzione dei rischi idrogeologici e vulcanici, candidato per il Movimento 5 Stelle al Senato nel collegio uninominale San Carlo all'Arena, ci ha rilasciato un'intervista sulle problematiche ambientali che imperversano in Campania ed in particolare a Napoli.

Dissesto idrogeologico -Ortolani ci sono pericoli nelle aree vesuviane dopo gli incendi che hanno devastato questa estate vaste porzioni di territorio?

Solo i nubifragi innescano tali dissesti e non si sono verificati da questa estate. Il nubifragio è l'elemento piovoso non prevedibile, per il quale non abbiamo difesa per i cittadini. Lo aspettiamo, muoriamo e poi si ripete. Ed è questo quello che voglio combattere.

In che modo?

Abbiamo individuato un sistema di allarme idrogeologico immediato che è una specie di allarme antiaereo. Oggi non c'è difesa. Questi fenomeni si individuano su aree strettissime di 5-10 km, in seguito ad una evoluzione dovuta alla scontro tra aree calde, fredde e umide. Si determina una risalita verticale di questo nuvolone che si sposta interessando 5-10 km, lasciando cadere su questa fascia un volume enorme di pioggia e siccome si forma all'improvviso non c'è mai il tempo di intervenire in tempo.

Quali sono le soluzioni concrete per impedire che tali catastrofi generino anche vittime

Grazie al pluviometro (strumento usato in meteorologia per misurare l'altezza della precipitazione) è possibile registrare quanti millimetri di acqua cadranno e avremo un arco temporale che va dai 30 minuti alle 2 ore per avvisare la popolazione. Ovviamente non va evacuata la città ma vanno poste in essere azioni preventive capaci di salvare vite umane.

Quanti pluviometri servirebbero e i costi relativi?

Ogni pluviometro costa 3mila euro. Per un'area che comprende Napoli, Quarto, Marano e Pianura ne basterebbero 7 e dunque non più di 21mila euro. Poi serve solo una base dove arriva il segnale, collegata alla Protezione Civile ed il gioco è fatto. Costa di più acquistare un Suv. Così potremo salvare vite umane.

Qual è la reale situazione di pericolo nei Campi Flegrei. Ci sono rischi per la popolazione?

L'area è stata inserita nel primo livello di allerta e si è notato un lento sollevamento. Nell'83-85 scoprimmo che il fenomeno che interessa i Campi Flegrei non è solo il bradisismo (sollevamento del suolo), ma c'è anche la dilatazione del suolo. Le abitazioni rischiano di essere tagliate in due. Urgono norme tecniche ad hoc per il bradisismo.

Scie chimiche: un uomo di scienza come lei, che approccio ha verso tali teorie cospiratorie, che hanno trovato proseliti in passato anche in qualche esponente del Movimento 5 Stelle?

Perchè a volte c'è una concentrazione di veicoli aerei in determinate zone? Qualcuno avrà tracciato i percorsi. Da dove vengono e perchè? Non so darmi una spiegazione, ma se viene consumato il carburante un interesse di qualcuno ci sarà.