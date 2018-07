"Vietato usare bicchieri e piatti di plastica anche in Campania": la proposta di Borrelli

"Anche in Campania si cominciano a bandire bicchieri, piatti e altri contenitori e prodotti in plastica non biodegradabili, anticipando la direttiva europea che dovrebbe arrivare nei prossimi anni, e tra i primi comuni a farlo c’è Pozzuoli dove è stato vietato l’uso di sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile e la distribuzione di posate, piatti e bicchieri monouso”.

Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, sottolineando che “oltre al comune puteolano dove i Verdi, con la vice sindaco Fiorella Zabatta e il consigliere comunale e metropolitano Paolo Tozzi, sono in maggioranza, il bando alla plastica potrebbe diventare realtà anche a Portici dove il rappresentante del Sole che ride, Franco Santomartino, consigliere di minoranza, ha proposto all’Amministrazione comunale di adottare un’ordinanza simile almeno per la zona del litorale”. “Sono esempi positivi che vanno replicati anche in altri comuni campani” hanno aggiunto i Verdi per i quali “è necessario portare avanti iniziative come queste per porre un freno al dilagare della plastica non riciclabile che, spesso, va a inquinare i nostri mari come confermano le tante inchieste sul tema”.