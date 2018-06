Imponevano il pizzo ai commercianti di Brusciano, sei arresti

I Carabinieri della Compagnia Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di custodia Cautelare emessa dal GIP di Napoli a carico di sei persone ritenute affiliate al clan camorristico dei Rega, operante nel controllo degli affari illeciti a Brusciano e comuni limitrofi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione, estorsioni e lesioni personali, reati aggravati da metodo e finalità mafiose.

Nel corso di indagini coordinate dalla DDA di Napoli i militari dell’Arma hanno raccolto chiari elementi di responsabilità a carico dei sei indagati in ordine a estorsioni perpetrate da anni in danno di imprenditori e commercianti della zona, nonché ricostruita movente e modalità dell’aggressione a una delle vittime: aveva saltato una rata del pizzo ed era stata oggetto di un violento pestaggio organizzato per “convincerla” a riprendere i pagamenti.