Polizia Municipale nel Vasto: sanzionate due pizzerie, sgomberati i mercatini

La Polizia Municipale di Napoli ha sanzionato questa mattina due pizzerie di via Alessandro Poerio, nel rione Vasto, nelle vicinanze di Piazza Garibaldi. Le pizzerie avevano installato sedie, tavolini e ombrelloni ben oltre il limite del marciapiede, facendo accomodare i propri clienti in strada ed esponendoli così ai pericoli del traffico.

Già in alcuni controlli precedenti i titolari erano stati più volte multati. Complessivamente la Polizia Municipale ha sequestrato 25 tavoli, 82 sedie, tre ombrelloni e cinque fioriere. Nella stessa zona sono stati sgomberati numerosi mercatini la cui merce proveniva dai rifiuti ed è stato ripulito il marciapiede con un compattatore ASIA.